Kościński potwierdza: niektórzy dostaną niższe wypłaty. Łatanie Polskiego Ładu trwa

Jagoda 9 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

A dlaczego zwykli podatnicy mają cierpieć przez głupotę tzw. Specjalistów finansowych pracujących w ministerstwie finansów. Was może i stać na mniejsze pensję ,ale nie nas ,którzy was utrzymują. Jak się czegoś nie potrafi zrobić to tego się nie robi .