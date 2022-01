Pensje policzymy dwa razy. Rząd naprawia swój błąd

poseł pis 7 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

teraz szczerze: 1. rząd pis usuwa długterminowe ceny gazu prowadząc do podatności na fluktuacje, 2. automatycznie po tym putin podnosi 10x ceny gazu 3. co skutkuje zwiększoną inflacją w obliczu epidemii 4. skłócając naród pis nadaje komunistyczną retorykę 5. w czasach inflacji i zagrożenia globalnym konfliktem pis wprowadza polski ład, który nie ma żadnych podstaw tylko akcję promocyjną. A teraz się zastanówcie chwilę jak wygląda wojna hybrydowa i co to jest V kolumna