Kwota wolna od podatku. MF radzi: złóż u pracodawcy PIT-2. "Wyższa pensja na rękę"

Poznaniak 7 min. temu

Jeśli Ministerstwo Finansów samo doradza coś, co ma być dobre dla podatników, to oznacza, że....trzeba się od tej rady trzymać jak najdalej. Nie chcę być złym prorokiem, ale obawiam się, że posłuchanie jej źle się skończy, tylko o tym podatnicy przekonają się po czasie. Już to przerabialiśmy po wprowadzeniu tzw. Polskiego Ładu. W skali 1-10, zaufanie do MF, wynosi w moim przypadku 0!