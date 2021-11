Luka w ważnej reformie PiS. Mówi się już o szybkiej nowelizacji

Jak czytamy, jeśli uchwalony w ubiegłym tygodniu Polski Ład wejdzie w życie w takim kształcie, w jakim uchwalono ustawę, to będzie zawierać istotną lukę w przepisach. "Chodzi o tzw. PIT zero dla: dużych rodzin (z co najmniej czwórką dzieci), emerytów, którzy zawieszą pobieranie świadczenia i w tym czasie będą dalej aktywni zawodowo oraz o powracających z zagranicy" - zauważa "DGP".