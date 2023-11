Mentzen odcina się od głośnego projektu Konfederacji. "Nawet go nie czytałem"

Projekt Konfederacji z błędami. Mentzen komentuje

Kwota zmniejszająca podatek" to nie to samo, co "kwota wolna od podatku". Pierwsza z kwot to taka, o którą podatek jest pomniejszany. W przypadku drugiej z opisywanych kwot chodzi o pułap dochodu, który możemy osiągnąć bez obaw o to, że będziemy musieli odprowadzić od niego podatek.