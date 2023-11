Autopoprawka autopoprawki. Chaos w podatkowym projekcie Konfederacji

Konfederacja poinformowała, że już pierwszego dnia prac nowego Sejmu złożyła dwa projekty ustaw. Dotyczące one wprowadzenia dobrowolnego ZUS-u dla przedsiębiorców i podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tys. zł. Partia ubiegła tym samym polityków Platformy Obywatelskiej, którzy zapowiadali podobny krok.

"Kwota zmniejszająca podatek" to nie to samo, co "kwota wolna od podatku". Pierwsza z kwot to taka, o którą podatek jest pomniejszany. W przypadku drugiej z opisywanych kwot chodzi o pułap dochodu, który możemy osiągnąć bez obaw o to, że będziemy musieli odprowadzić od niego podatek.