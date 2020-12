Miała promować Dominikanę. Z oszukiwania uczyniła sobie stałe źródło dochodu

Swego czasu Katarzyna I. robiła duża karierę. Była konsulem honorowym Republiki Dominikany, medialną ekspertką do spraw Karaibów, a prowadzona przez nią prężnie Fundacja "Moja Dominikana" organizowała wymiany uczniowskie. Próbowała również sił w polityce, wiążąc się ze Stowarzyszeniem na rzecz Ruchu Palikota, potem startując z list SLD do Sejmu.

Dziś to już tylko wspomnienie. Prokuratura Regionalna w Warszawie oskarżyła ją o to, że jako prezes zarządu Fundacji Moja Dominikana wystawiła "puste faktury" na 7,6 mln zł, prała brudne pieniądze i oszukiwała w zeznaniach podatkowych. Została zatrzymana przez CBA – donosi PAP.

3 grudnia 2020 r. Prokuratura Regionalna w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Katarzynie I. – prezes zarządu Fundacji Moja Dominikana, a także czterem innym osobom związanym z tą organizacją. Śledztwo prowadzone było w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo - Skarbowej Prokuratury Regionalnej w Warszawie wraz z Delegaturą Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Lublinie.

Zainteresowanie służb wzbudziła po tym, jak w 2016 r. próbowała wpłacić na konto fundacji 107 tys. zł. Były to pieniądze pobrane z kart kredytowych skradzionych obywatelom USA.

– Miały to być rzekome wpłaty donatorów na cele statutowe fundacji – mówił wtedy informator "Rzeczpospolitej".– Manewr się nie udał, bo operator kart płatniczych, poprzez którego próbowano dokonać wpłat, po ostrzeżeniu z USA o oszustwie zablokował transakcję.

Z czasem okazało się, że to wierzchołek góry lodowej.

Prokurator zarzucił jej m.in. wystawienie 64 poświadczających nieprawdę faktur na kwotę ponad 7,6 mln złotych, co – jak przekazał PAP prok. Marcin Saduś z Prokuratury Regionalnej – stanowi zbrodnię vatowską, zagrożoną karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Faktury wystawiała na rzecz firm prowadzonych przez współoskarżonych, a dotyczyły one usług, które nigdy nie były świadczone, m.in. badania rynku supermarketów. "Nie ujawniono żadnych dokumentów wskazujących na ich wykonanie" – stwierdziła prokuratura. Na podstawie "pustych faktur" przedsiębiorcy odliczali sobie podatek, uszczuplając tym samym Skarb Państwa.

Katarzynie I. zarzucono również uchylanie się od opodatkowania. Oskarżona nie ujawniła dochodu w kwocie ponad 2,5 miliona złotych oraz uszczupliła podatek CIT za rok 2017 o kwotę nie mniejszą niż 380 tysięcy złotych. Doprowadziła także do uszczuplenia podatków w wielkiej wartości w kwocie blisko 3 milionów złotych, w wyniku podawania nieprawdy w składanych deklaracjach podatkowych.

Zarzuty aktu oskarżenia obejmują również tzw. "pranie brudnych pieniędzy". W jednym z przypadków doszło do przyjęcia z rachunków innych podmiotów kwoty ponad 4,7 miliona złotych na rachunek fundacji. Środki te pochodziły z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw skarbowych.

To nie koniec zarzutów. Pani prezes miała się także powoływać na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i podjęła się płatnego pośrednictwa w uzyskaniu wizy na wjazd do Polski dla pięciu obywateli Iraku. Osoby te miały zapłacić co najmniej 10 tysięcy złotych na konto fundacji.