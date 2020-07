Wyłudzenie VAT. Dopuścili się tego wysocy funkcjonariusze Ministerstwa Finansów?

Jak podaje dziennik, chodzi o czterech funkcjonariuszy wysokiej rangi zatrudnionych w służbie celno-skarbowej, którzy zajmują się tropieniem nadużyć podatników. Byli oni oddelegowywani na misje na Ukrainę i do Mołdawii. To właśnie tam mieli się oni dopuszczać do wyłudzenia podatku w ramach procedury "zwrotu VAT dla podróżnych" (ang. tax free).