Milion PIT-ów przez internet w mniej niż trzy dni. Zwrot podatku będzie szybciej

- Usługa Twój e-PIT cieszy się jeszcze większą popularnością niż rok temu. Mamy już ponad milion złożonych zeznań. Na naszym liczniku ta liczba pojawiła się znacznie szybciej niż w ubiegłym roku, kiedy to pierwszy milion deklaracji wpłynął do systemu po dziewięciu dniach od rozpoczęcia rozliczeń - poinformował w piątek szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk. Przypomnijmy, że w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller podawał, że pierwszego dnia złożonych zostało ponad pół miliona e-PIT-ów .

Zeznanie przez internet to szybszy zwrot podatku

Anna Chałupa, zastępca szefa KAS, tłumaczy, że dzięki usłudze Twój e-PIT można złożyć zeznanie podatkowe w szybki, wygodny i bezpieczny sposób, bez wychodzenia z domu. W ramach usługi mamy też dostęp do historii naszych e-PITów i do innych e-usług oferowanych przez e-Urząd Skarbowy. - Dzięki skorzystaniu z elektronicznej formy rozliczenia podatnicy szybciej otrzymują zwrot podatku. Urząd skarbowy zwróci im nadpłatę w ciągu 45 dni - podkreśla Anna Chałupa. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy.