"Ulga" czy kłopot? Jak się rozliczyć i nie martwić kontrolą skarbówki?

Wiele osób będzie pewnie mocno zaskoczonych tym, jakie rozliczenie podatkowe za ubiegły rok przygotował im fiskus na platformie e-PIT.

Jeśli nasza sytuacja podatkowa w 2022 r. była skomplikowana, albo jeśli chcemy skorzystać choćby z jednej z ulg i preferencji podatkowej, nie znajdziemy ich wliczonych w e-zeznaniu i musimy skorygować ten dokument.

Oto najpopularniejsze ulgi podatkowe i pułapki, na które można się nadziać stosując je.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Komputery od rządu. Minister zdradza, na co mogą liczyć uczniowie. "Środki są zabezpieczone"

PIT 2023. Wspólne rozliczenie z dzieckiem

To rozwiązanie jest dużo korzystniejsze podatkowo w porównaniu do lat ubiegłych, bo po pierwsze wprowadzono podwójną kwotę zmniejszającą podatek (dwa razy po 30 tys. zł), a po drugie – zwiększono również do kwoty 16 061,28 zł limit rocznego dochodu dziecka (ulga przysługuje na dziecko do 25. roku życia, o ile się uczy), który umożliwia skorzystanie ze wspólnego rozliczenia.

Gdzie jest więc haczyk? Chodzi o rodziców, którzy rozwiedli się, ale mają ustanowioną przez sąd opiekę naprzemienną nad dzieckiem. – Takie osoby nie mają prawa do skorzystania z ulgi dla rodzica samotnie wychowującego dziecko – przypomina doradca podatkowy z E&Y, Kuba Lewandowski.

To istotna zmiana, którą wprowadzono przy okazji Polskiego Ładu. Przed nim, rozwiedzeni rodzice – każdy z osobna mógł skorzystać z preferencji podatkowej i rozliczyć się wspólnie z dzieckiem.

Teraz osoby samotnie wychowujące dzieci mają sytuację utrudnioną. Fiskus stoi bowiem na stanowisku, że preferencja ta nie należy się rozwodnikom, którzy – pomimo rozwodu – wychowują dziecko nadal wspólnie, czyli samodzielnie, ale nie samotnie.

Warto wiedzieć, że w razie kontroli skarbowej urzędnicy sprawdzą sentencję orzeczenia sądowego oraz to, kto i w jakiej wysokości pobiera świadczenie 500 plus na dziecko. W przypadku opieki naprzemiennej – należy się ono każdemu rodzicowi, ale tylko do połowy kwoty świadczenia.

Ulga dla rodziców 4 plus

To nowa ulga, która obowiązuje od 2022 r. Uprawnia ona rodziców (lub rodzica), opiekunów prawnych co najmniej czwórki dzieci do zwolnienia z opodatkowania rocznego przychodu do wysokości 85 528 zł.

Przy dwojgu rodziców łączny przychód zwolniony z podatku dochodowego wynosi zatem 171 056 zł. Po doliczeniu do tego jeszcze kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł na osobę) wspólnie rozliczający się małżonkowie mogą skorzystać nawet ze zwolnienia z podatku zarobków do wysokości 231 056 zł.

Na jakie dzieci jest to ulga? Wszystkie małoletnie oraz pełnoletnie do 25. roku życia – pod warunkiem, że uczą się i których dochód nie jest opodatkowany podatkiem liniowym lub ryczałtem.

Co ważne, aby skorzystać z ulgi dla rodzin wielodzietnych, warunek posiadania czworga dzieci nie musi być spełniony przez cały rok podatkowy.

Jeżeli np. czwarte dziecko urodziło się w grudniu danego roku, to podatnik, składając zeznanie podatkowe za ten rok (mimo że przez cały rok podatkowy nie był rodzicem czworga dzieci), może skorzystać z tej ulgi.

Do ulgi nie można natomiast wliczać dzieci, które orzeczeniem sądu zostały umieszczone w instytucji zapewniającej im całodzienne utrzymanie oraz pełnoletnich dzieci, które uzyskały w roku podatkowym z pracy na etacie dochody powyżej 16 061,28 zł.

Uwaga. Kwota 85 528 zł jest wspólnym limitem w ramach ulg: dla rodzin 4 plus, dla młodych, na powrót i dla pracujących seniorów.

Jeśli więc rodzic lub opiekun prawny korzysta np. z dwóch ulg w tym samym roku podatkowym, to jego przychody podlegają zwolnieniu maksymalnie do wysokości 85 528 zł.

Do rozliczenia ulgi dla rodzin 4 plus służy nowy druk PIT-DZ, który jest dostępny na stronie Ministerstwa Finansów. Należy wskazać w nim liczbę dzieci, ich numery PESEL – a jeśli nie jest to możliwe - to imiona, nazwiska i daty urodzenia czworga dzieci.

Rozliczając ulgę dla rodzin 4 plus, warto pamiętać, że druk ten nie jest sam w sobie zeznaniem o wysokości osiągniętego dochodu. Służy jedynie podaniu danych faktycznych, które potwierdzą nasze prawo do ulgi.

Nie każdy podatnik zobowiązany jest dołączać PIT-DZ do swojego zeznania PIT-37. Jeżeli rozlicza również ulgę prorodzinną na czwórkę dzieci, informację o nich wskazuje w druku PIT-O. Nie musi wiec dodatkowo składać PIT-DZ.

Ulga dla seniorów

To również nowa ulga, która obowiązuje od 2022 r. Podobnie, jak ulga dla młodych, ulgi dla rodziców 4 plus, uprawnia ona osoby, które osiągnęły wiek emerytalny (kobiety 60 lat, mężczyźni – 65 lat), którzy odłożą decyzję o przejściu na emeryturę lub zawieszą jej wypłacanie, do zwolnienia z opodatkowania rocznego przychodu do wysokości 85 528 zł.

Uwaga. Z ulgi nie mogą skorzystać emeryci, którzy nabyli prawo do świadczeń przed ukończeniem wskazanego wyżej wieku, zatem funkcjonariusze służb mundurowych, górnicy czy hutnicy.

Z zerowego PIT-u dla seniora nie skorzystają również seniorzy uzyskujący przychody np. z umowy o dzieło, praw autorskich, najmu, zasiłku chorobowego.

Co ważne, samo niepobieranie świadczenia z ZUS nie jest wystarczające. W przypadku seniorów prowadzących własną działalność gospodarczą ulga będzie przysługiwała tylko, o ile będą oni odprowadzać wszystkie składki do ZUS, w tym dobrowolną w ich przypadku składkę rentowo-emerytalną.

Zdaniem wielu ekspertów wciąż bardziej opłacalne jest więc jednoczesne pobieranie emerytury i opłacanie podatku wynikającego z zatrudnienia, niż korzystanie z tej ulgi. Zerowy PIT dla seniora nie zwalnia go z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne oraz składki zdrowotnej.

- Należy dokładnie przeliczyć, czy stosowanie tej ulgi jest dla seniora opłacalne. Przy wysokich świadczeniach emerytalnych z ZUS może okazać się, że ulga, czyli przysłowiowa "skórka" nie jest warta "wyprawki" – ostrzega doradca podatkowy E&Y.

Ulga termomodernizacyjna

To bardzo popularna wśród Polaków ulga. Służy do rozliczenia wydatków poniesionych na docieplenie domu, w tym na fotowoltaikę.

Mogą z niej skorzystać wyłącznie właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych (wolnostojących, bliźniaków), ale już nie mieszkań w bloku.

Każdemu uprawnionemu przysługuje limit do 53 tys. zł brutto (czyli już z wliczonym VAT), przy czym kwoty te w przypadku np. dwojga współwłaścicieli przysługują każdemu ze współwłaścicieli osobno.

Odliczenia dokonać można w pełnej kwocie wydatku (tyle ile wydajesz – tyle odliczasz od dochodu), obejmuje ono wydatki na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. To bardzo ważne.

- Trzeba ukończyć całe przedsięwzięcie związane z termomodernizacją domu w ciągu trzech lat (np. rozpoczęcie – pierwszy wydatek – maj 2022 r. – zakończenie nie później niż 31 grudnia 2025 r.). W przeciwnym razie cała ulga przepada – przypomina Kuba Lewandowski.

Co ważne, wydatki te muszą być poniesione już po zakończeniu budowy i oddaniu domu do użytkowania, a nie wcześniej. Ponadto dofinansowanie z różnych programów pomocowych typu np. program "Czyste powietrze", pomniejsza limit 53 tys. zł. To również należy uwzględnić w zeznaniu podatkowym.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? W przypadku nowej ulgi na powrót, można ją stosować przez trzy lata podatkowe. - Jeśli więc wróciliśmy do kraju dopiero pod koniec 2022 r. i mamy stosunkowo niski przychód do opodatkowania, warto zacząć stosować tę ulgę na powrót dopiero od kolejnego roku podatkowego. Zyskamy tym jeden dodatkowy rok ulgi – radzi doradca podatkowy.

Katarzyna Bartman, dziennikarz money.pl

Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami ekonomicznymi i biznesowymi, skorzystaj z naszego Chatbota, klikając tutaj.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.