Miliony zamówień z Chin i Aliexpress to przekleństwo Poczty Polskiej i budżetu

Padł rekord, a pomogli w nim także Polacy. Wyszarpują promocje, zbierają kupony, kupują taniej. Do wzięcia są spinki za grosze, świeczki i świąteczne ozdoby za drobne. Wszystko tanio, wszystko z odległej Azji. Do tego podróbki markowych ubrań, sprzęt elektroniczny. Sprzedawcy z Chin mogą świętować, kupujący mogą zacierać ręce. Problem właśnie rodzi się dla budżetu. I Poczty Polskiej.

Z drugiej strony, choć do Polski trafiają miliony paczek z Azji każdego roku, obowiązkowe podatki i cła płacone są zaledwie od promila z nich. I na razie nikt się nie kwapi, by sytuację zmienić.

Jak wynika z szacunków money.pl, tylko 0,6 proc. zostało zbadanych. Reszta? Trafiła do kupujących. Gdyby skarbówka zwiększyła wydajność 10-krotnie, budżet rocznie zyskiwałby 120 milionów złotych. Gdyby każda paczka i list z towarem z Chin (tylko z tego kraju) trafiały w ręce skarbówki, do wzięcia byłoby 2,1 mld zł.

Zgodnie z cennikiem Światowego Związku Pocztowego kraje "biedniejsze" płacą za przesyłki mniej, gdy te wędrują do krajów "bogatszych". A zgodnie z grupami ŚZP, przesyłki z Chin do Polski są śmiesznie tanie. Jeszcze tańsze są te wysyłane z Bangladeszu, Wietnamu. I analogicznie: przesyłki wysyłane z Polski do USA są wycenione niżej niż w drugą stronę.

W ciągu roku do Polski trafia w sumie 47 mln przesyłek (listów i paczek) z zagranicy. 14 mln to przesyłki wprost z Chin. Ale jak szacują eksperci - dokładnie drugie tyle wędruje z innych azjatyckich kierunków. Powód? Bo to jeszcze tańsza opcja. Chińscy sprzedawcy doskonale o tym wiedzą. W sumie więc zdecydowana większość przesyłek docierających do Polski to towary sprzedane na chińskich serwisach, takich właśnie jak Aliexpress.