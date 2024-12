Niedowieziona obietnica. Co z 60 tys. kwoty wolnej? Ministerstwo odpowiada

przypomnę ze Polska juz była objęta tą procedurą i pan Tusk swego czasu zamroził progi podatkowe na kilka lat, kwota wolna od podatku to było nieco ponad 3000zł podniesiona składka rentowa, podniesienie Vat z z 22 na 23%, z 3 do 5% z 7 do 8%, wprowadzenie Vatu na ksiązki czy ubranka dla niemowląt, obniżenie zasiłku pogrzebowego i wile innych. Unia zaakceptowała przedstawiony plan przez Domańskiego, fajnie tylko że o ile unijni urzędnicy już wiedzą co nasz czeka to my sami nie, ponieważ jest kampania wyborcza, jakoś niezależni dziennikarze tego portalu też nie informują co zawierają owe dokumenty,