Nietrafiony prezent można zwrócić lub sprzedać. Trzeba jednak uważać na podatek

Nietrafiony prezent pod choinką to jeszcze nie powód do załamywania rąk. Jest kilka możliwości pozbycia się upominku. Jednym z nich jest zwrócenie zakupu. UOKiK przypomina, że produkt kupiony przez internet można zwrócić do 14 dni od daty faktycznego odbioru produktu, a nie wysłania czy dostarczenia do paczkomatu.