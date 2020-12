Nowa strategia KAS. Uproszczone procedury

gojgoj 40 min. temu zgłoś do moderacji 30 0 Odpowiedz

rabowanie kieszeni podatnika nazywaja ,,obsługą klienta,, mafia wołominska tak tego nie nazywala bo to wstyd przeciez to co robi min. skarbowka to przemoc i zmuszanie ludzi to czynnosci nieporzadanych a majacych na celu wymuszenie pieniedzy !