Estoński CIT może objąć spółdzielnie

Sejm, który w sobotę rozpatrywał senackie poprawki, nie zgodził się, by estońskim CIT-em zostały objęte spółki komandytowo-akcyjne. Od 1 stycznia 2021 r. zatem z tej możliwości będą mogły korzystać - po spełnieniu określonych warunków - spółki z o.o. i spółki akcyjne. Estoński CIT to rozwiązanie, dzięki któremu podatki są odprowadzane dopiero w momencie wypłaty zysku z przedsiębiorstwa. Oznacza to, że jeśli np. środki są przeznaczane na inwestycje, nie podlegają opodatkowaniu.