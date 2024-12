Nowy system konsultacji ustaw. Marszałek Hołownia prezentuje pierwsze efekty

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przedstawił efekty wprowadzonego w styczniu systemu konsultacji społecznych projektów ustaw. Każdy projekt poselski jest teraz udostępniany do konsultacji na okres jednego miesiąca . "Możecie, logując się przez profil zaufany, bankowość elektroniczną, mObywatel , zdecydować o tym, jakie prawo będzie obowiązywało w naszym kraju" - informuje marszałek Hołownia.

Polacy komentują zmiany w podatkach

Jednym ze skomentowanych projektów ustaw jest projekt ustawy o zmianie przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych. Wprowadza on nowe obowiązki dla gmin. Chodzi o stworzenie nowego systemu informacji o podatkach lokalnych. Wzbudził szerokie zainteresowanie. Od 5 listopada do 5 grudnia 2024 roku zgłoszono 143 uwagi do proponowanych przepisów. Uczestnicy konsultacji wskazywali zarówno na zalety, jak i potencjalne problemy związane z planowanymi rozwiązaniami.