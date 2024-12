Szymon Hołownia stawia na gospodarkę. Zapowiada nowy organ

- Ludzie to pieniądze. Pieniądze, których potrzebują, żeby żyć, pieniądze, na których brak narzekają. Pieniądze, które otwierają możliwości naszym dzieciom i sprawiają, że czujemy się bezpieczenie. Ta prekampania trwa praktycznie od trzech miesięcy, kto mówi o go gospodarce? Ilu ludzi powiedziało, że gospodarka jest dla nich czymś tak samo ważnym, jak rozliczenia , jak inne rzeczy, które kładą na stole. Dla mnie (gospodarka - przyp. rd.) jest jedną z najważniejszych rzeczy - powiedział Szymon Hołownia.

"Pacjent potrzebuje diagnozy"

Hołownia podkreślił, że ta kampania musi być o gospodarce. Musi być o tym, dodał polityk, co mamy w naszych portfelach, bo to jest fundament naszego bezpieczeństwa.

- Co to znaczy gospodarka? Co może prezydent w tym (zakresie - przyp. red.) i to jeszcze w sytuacji, gdy w rządzie nie ma jednego gospodarczego resortu, który zajmuje się rzeczywiście planowaniem gospodarczej polityki. Taki prezydent (jak ja - przyp. red.) chętnie pomoże rządowi w tym względzie - powiedział lider ugrupowania Polska 2050. I zadeklarował: