Obniżka PIT do 17 proc. Samorządy stracą? Premier odpowiada

Podczas konferencji prasowej w Ozorkowie premier Mateusz Morawiecki nie krył dumy z przegłosowanego we wtorek przez rząd projektu obniżającego stawkę PIT z 18 do 17 proc.

- Pokazujemy, że jak o czymś mówimy, to to realizujemy. Wiarygodność to znak rozpoznawczy tego rządu - mówił Morawiecki. Dodawał, że to pierwsza od lat tak znacząca obniżka podatku dochodowego.