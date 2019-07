Dyrektywa PSD2. mBank ogłasza zmiany w sposobie logowania

Jak informuje portal next.gazeta.pl , pierwszy o zmianach poinformował mBank . Jego klienci od 14 września oprócz podania loginu i hasła przy logowaniu do bankowości elektronicznej będą musieli podać kod SMS lub zatwierdzić logowanie w aplikacji mobilnej.

To wymóg tzw. silnego uwierzytelniania, który wprowadza unijna dyrektywa PSD2. Oznacza to, że podobne zmiany będą musiały wprowadzić inne banki.

Nowe przepisy wymagają bowiem od banków, by uwierzytelnianie odbywało się dwustopniowo. Zamiast podania kodu SMS może to być również użycie w telefonie czytnika linii papilarnych.

Dotyczy to nie tylko logowania. Zmienią się również zasady płatności kartą. Bez PIN-u będzie można wykonać tylko 5 transakcji z rzędu. Nawet jeśli będzie ona na kwotę mniejszą niż 50 zł. Przy szóstej płatności trzeba już będzie wpisać PIN. Ma to chronić klientów, którym skradziono kartę.

Gdy tak się zdarzy, odpowiedzialność klienta będzie obowiązywała tylko do 50 euro. Do tej pory było to trzy razy tyle.