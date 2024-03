Wszystkie oczy na Biedronkę. Sieć z decyzją czeka do ostatniej chwili

Kaufland zdecydował, że "zamrozi VAT" i utrzyma dotychczasowe ceny co najmniej do 30 kwietnia tego roku. Sieć informuje, że akcja obejmie 10 tys. produktów spożywczych.

Co zrobi Biedronka? Sieć czeka do ostatniej chwili

Eksperci nie mają jednak wątpliwości: zmiany w VAT do kwietnia jeszcze bardziej zaostrzą wojnę cenową na rynku. - Przewagę w tej wojnie mają średnie formaty. Dzięki niej mogą lepiej kształtować ofertę i reagować na sytuację, gdy dany produkt nie sprzedaje się na wystarczająco wysokim poziomie. Pozwala to na kontrolę marż i usprawnia prowadzenie akcji promocyjnych - zauważa w rozmowie z "Rz" Andrzej Faliński, prezes Forum Dialogu Gospodarczego. Jego zdaniem może to doprowadzić do osłabienia mniejszych firm. Dyskonty już kontrolują ok. 45 proc. rynku i wciąż biją się o portfele konsumentów.