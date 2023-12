Odliczenia od PIT-u. Zostało już niewiele czasu, a trzeba pamiętać o kilku rzeczach

Polacy, jak co roku zresztą, będą musieli do 30 kwietnia 2024 r. rozliczyć się z fiskusem za minione 12 miesięcy. Co istotne, spora grupa podatników będzie mogła skorzystać wszelakiej maści ulg i odliczeń. Nie wszyscy jednak o tym wiedzą lub pamiętają, a zostały już nieco ponad dwa tygodnie, by realnie wpłynąć na swój przyszłoroczny PIT.