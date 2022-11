O tej uldze niewielu pamięta. Niektórzy mogą zyskać podwójnie

Ulga umożliwia odliczenie wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, obniżając w ten sposób podatek do zapłaty. Chodzi. m.in. o wydatki poniesione na ocieplenie domu , zakup nowego pieca, czy instalację fotowoltaiki oraz pompy ciepła.

Ulga termomodernizacyjna korzystna w przypadku małżonków

W ramach ulgi można odliczyć 53 tys. zł. Co istotne, w przypadku małżonków ulga przysługuje każdemu z nich i wynosi łącznie 106 tys. zł. Paulina Biskup-Nawrot, radca prawny w kancelarii "JPK. Legal", zaznacza, że w przypadku małżonków ważna jest kwestia prawidłowego fakturowania.

Na co jeszcze trzeba zwrócić uwagę? Paulina Biskup-Nawrot przypomina, że podatnicy muszą pamiętać o otrzymaniu faktury za wszelkie poniesione wydatki.

To jednak nie koniec

Ulga termomodernizacyjna

Co istotne, jeśli w okresie trzech lat ktoś nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek), wówczas osoba ta będzie musiała zwrócić ulgę. Oznacza to, że będzie trzeba doliczyć do dochodu wcześniej odliczoną kwotę z tego tytułu za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin.