Opłata od małpek do zmiany. Resort finansów łata własną ustawę

Nie ma powodu do nadmiarowych zysków. Polskie państwowe koncerny energetyczne pompują od tylnej strony Polaków ponieważ: - jeśli cena energii elektrycznej na giełdzie w EU (spekulacje) wzrosła wielokrotnie a koszt wytwarzania energii w kraju wzrósł o 15 procent to nie ma powodu do wielostetprocentowych podwyżek cen prądu i z łaski utrzymać ceny na i tak zawyżonych cenach do 2000kW. A co z ludźmi którzy używają eko pomp ciepła albo eko ogrzewania prądem albo używania eko aut elektrycznych. To co rząd robi nie trzyma się kupy. Państwowe elektrownie, państwowe kopalnie, nasz własny węgiel - co nas obchodzą ceny spekulacyjne na giełdach? Nie ma porodów też jakiegoś szalonego oszczędzania wykraczającego poza granice zdrowego rozsądku. Nic takiego się nie wydarzyło w naszej rodzimej energetyce.