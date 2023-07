Optymalizacja podatkowa - czym jest? jakie są metody?

Czym jest optymalizacja podatkowa?

Niektórych podatków można płacić mniej, niż wynikałoby to ze wstępnych szacunków. To możliwe dzięki optymalizacji podatkowej , czyli rozwiązania obejmującego różne działania podejmowane w celu zminimalizowania obciążeń podatkowych firmy, a z drugiej strony zwiększenia jej płynności finansowej.

Czy optymalizacja podatkowa jest legalna?

Metody optymalizacji podatkowej

Unikanie opodatkowania polega na podejmowaniu takich kroków, które uchronią przed płaceniem podatków. Choć na pierwszy rzut oka wydaje się, że będzie to działanie nielegalne, to nie zawsze tak jest. Unikanie podatków jako jedna z metod optymalizacji jest dozwolone pod warunkiem, że pozostaje zgodne z prawem.

Pierwsza z metod, tj. międzynarodowe planowanie podatkowe, polega na założeniu bądź przeniesieniu działalności za granicę – do kraju, gdzie warunki są bardziej przyjazne dla podatników. Są to tak zwane raje podatkowe, które nakładają niższe podatki lub nie obowiązują one w niektórych rodzajach działalności. Można tworzyć spółki offshore, które mają postać prawną z ograniczoną odpowiedzialnością, a przy tym pozostają legalnym środkiem optymalizacji.

Natomiast optymalizacja oparta na polskiej Ordynacji podatkowej jest trudniejsza do uzyskania. Polega na takiej analizie przepisów prawa, by uniknąć nadmiernych obciążeń podatkowych. Trzeba to jednak robić umiejętnie. Zawsze istnieje ryzyko, że podatnik zostanie oskarżony z tytułu art. 54 § 1 Kodeksu karnego skarbowego o nielegalną optymalizację podatkową. Artykuł ten stanowi, że podatnik uchylający się od opodatkowania, który nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, naraża podatek na uszczuplenie. Podlega to karze grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności lub obu tym karom łącznie.