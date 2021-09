Walka z agresywną optymalizacją podatkową. Zmiana umów Maltą i Holandią

Doooooooooooo... 21 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Rząd sprzeniewierzył pieniądze publiczne i teraz szuka pieniędzy,gdzie się da.Od nowego roku potężny wzrost cen prądu,jeśli podrożeje prąd,to podrożeje wszystko.Dla rządu to dobrze,bo wszystkie podatki trafiają do skarbu państwa.A CO Z NAMI? O nas nie martwi się nikt.