Zmiana formy opodatkowania – jak jej dokonać?

Kiedy warto zmienić formę opodatkowania?

Wybrana przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej forma opodatkowania może okazać się z czasem nie do końca korzystna. Nie musisz przy niej pozostawać – możesz dokonać zmiany formy opodatkowania. W 2022 roku wprowadzono pewne zmiany na mocy Polskiego Ładu w związku z opodatkowaniem przedsiębiorców i odprowadzaniem składek na ubezpieczenia społeczne do ZUS. Dlatego warto przyjrzeć się bliżej temu, czy wybrana forma rozliczania dochodów lub przychodów jest korzystna. Być może dzięki zmianie będziesz mógł zaoszczędzić albo skorzystać z dodatkowych ulg podatkowych , optymalizując swoją działalność.

Jak dokonać zmiany formy opodatkowania?

Podatnicy, którzy chcą zmienić formę opodatkowania działalności gospodarczej, powinni zrobić to w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód w danym roku podatkowym. Jak zgłosić to do CEIDG? Wystarczy wypełnić formularz CEIDG-1 i wskazać odpowiednią formę opodatkowania. Formularz te wypełnisz stacjonarnie w urzędzie miasta lub gminy, ale możesz to zrobić przez internet bez potrzeby wychodzenia z domu.