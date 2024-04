Ostatni dzień na rozliczenie podatku. Jak złożyć PIT?

Podatki, zgodnie z przepisami, należy co roku rozliczyć do końca kwietnia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ostatni dzień tego miesiąca przypada na dzień wolny od pracy. Wtedy termin wydłuża się do końca pierwszego kolejnego dnia roboczego, ale w 2024 r. taka sytuacja nie ma miejsca. Wtorek jest ostatnim dniem na złożenie zeznania.