Ostatnie dni na rozliczenie PIT. O tym trzeba koniecznie pamiętać

Rozliczenie PIT musi złożyć każdy, kto osiąga dochody podlegające opodatkowaniu. To obowiązek niezależnie od tego, czy pochodzą one z umowy o pracę, zlecenie lub o dzieło, czy z działalności gospodarczej albo emerytury.

Dziś można to zrobić na kilka różnych sposobów. Od 2018 r. Ministerstwo Finansów zachęca z korzystania z usługi Twój e-PIT. Dzięki niej to skarbówka przygotuje za nas deklarację podatkową. Od tego roku z tej opcji mogą również korzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą, które były dotychczas pomijane przez e-Urząd Skarbowy.

Nowe formularze dla przedsiębiorców

Aby skorzystać z tego sposobu rozliczenia, wystarczy wejść na stronę podatki.gov.pl, zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i wybrać usługę Twój e-PIT. Ta opcja działa przez całą dobę. Można więc zrobić rozliczenie na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu. Ważne jest również to, że na stronie dostępne są wstępnie rozliczone zeznania podatkowe, które można ewentualnie uzupełnić.

Dla "etatowców" to o tyle istotne, że w wielu wypadkach wystarczy przejrzenie PIT i ewentualne wprowadzenie zmiany wynikającej np. z narodzin dziecka i uzyskania w związku z tym ulgi, czy chęci zmiany organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5 proc. podatku. Następnie wystarczy tylko zaakceptować zeznanie i je wysłać.

Warto wiedzieć, że w tym roku Twój e-PIT został rozbudowany. W poprzednich latach dostępne były w nim formularze PIT-37 i PIT-38, a także oświadczenia PIT-OP i PIT-DZ. Teraz dołączyły do nich trzy kolejne formularze, z których będzie mogła skorzystać część przedsiębiorców:

- PIT-36L – nowy formularz do rozliczeń za 2023 rok z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych podatkiem liniowym,

- PIT-28 – do tej pory skierowany do osób rozliczających przychody z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, od rozliczeń za 2023 rok będzie też służył do rozliczenia działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem,

- PIT-36 – do tej pory skierowany do osób rozliczających m.in. przychody z rent i emerytur zagranicznych i z działalności nierejestrowej, od rozliczeń za 2023 r. będzie również stosowany do rozliczenia działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Wykazanie ulg jest w naszym interesie

Jeżeli z jakichś powodów wolimy sami wypełnić formularz PIT, musimy pamiętać o tym, aby dokument trafił do urzędu skarbowego do 30 kwietnia. W momencie, gdy wysyłamy go pocztą, data wysyłki na liście nie może przekroczyć tego terminu.

Do poprawnego wypełnienia deklaracji będziemy potrzebować formularza PIT-11, który do skarbówki wysłał nasz pracodawca. W nim znajdziemy kwoty potrzebne z kolei do wypełnienia PIT-37, przeznaczonego dla podatników uzyskujących przychody z tytułu pracy czy świadczeń społecznych, jak np. emerytura lub renta.

W naszym interesie leży z kolei wykazanie ulg, z których możemy skorzystać w danym roku. Pracodawca nie musi wiedzieć, jakie ulgi nam przysługują, nie ma również takiego obowiązku, aby to wykazać w PIT-11.

Obowiązek dla 21 mln Polaków

Jeśli rozliczamy się za pomocą usługi Twój e-PIT (albo inną elektroniczną metodą, na przykład z wykorzystaniem systemu e-Deklaracje) i przysługuje nam zwrot podatku, dostaniemy pieniądze w ciągu 45 dni od złożenia zeznania. W przypadku rozliczenia drogą papierową, na zwrot będziemy musieli poczekać nawet trzy miesiące.

W naszej deklaracji możemy wskazać organizację pożytku publicznego, która otrzyma 1,5 proc. naszego podatku. W tej sprawie mamy całkowitą dowolność i możemy wybrać dowolnie spośród zweryfikowanych instytucji.

Rozliczenie PIT to obowiązek, który obecnie dotyczy około 21 mln osób w Polsce — tyle mniej więcej deklaracji zostało złożonych w ubiegłym roku. Najwięcej zeznań, około 11,9 mln, zostało rozliczonych w usłudze Twój e-PIT. Około 8 mln deklaracji zostało złożonych za pomocą systemu e-Deklaracje. Z kolei niespełna 7 proc. wszystkich PIT-ów, czyli ok. 1,3 mln zeznań, podatnicy złożyli w formie papierowej.

Do końca kwietnia jest czas na uregulowanie niedopłaty

Możliwość składania PIT-ów dla większości Polaków rozpoczęła się 15 lutego. Od tego dnia w serwisie "Twój e-PIT" zostały udostępnione dokumenty wstępnie wypełnione przez Krajową Administrację Skarbową.

Warto także pamiętać o terminie uregulowania ewentualnej należności związanej z niedopłatą podatku. Czas na rozliczenie z urzędem skarbowym jest taki sam, jak na złożenie samego zeznania, czyli do 30 kwietnia tego roku.

Do końca tego miesiąca należy złożyć również PIT-28 wykorzystywany np. przy ryczałcie za prywatny najem mieszkania. To zmiana w stosunku do ubiegłego roku, kiedy to ostatecznym terminem był ostatni dzień lutego.

