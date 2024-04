Kupisz mieszkanie od flippera? Szykuj się na wyższy podatek

Lewica przekonuje, że ustawa ma na celu zniechęcenie flipperów do ich działalności, obniżenie jej opłacalności. - Chcemy uwolnić rynek od szkodliwych spekulacji, która w innych obszarach jest zakazana - przekonywała kilka dni temu wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat.

Lewica chce zmian w PCC

- Sęk w tym, że PCC płacą nabywcy. I to oni poniosą ciężar podwyżki podatku – przypomina w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Wojciech Jasiński, doradca podatkowy w ATA Finance.

Zarabiają na sprzedaży mieszkań

Flipy mieszkaniowe polegają na nabyciu mieszkania po niskiej cenie i jego droższej sprzedaży. Ważny jest tutaj czas inwestycji, który wynosi zazwyczaj ok. 20 tygodni. Na celowniku flipperów są najczęściej mieszkania z drugiej ręki: do remontu, zadłużonych właścicieli, sprzedawane przez osoby nieświadome cen na rynku nieruchomości. Takie oferty najczęściej trafiają na portale z ogłoszeniami. Ale mogą być to także lokalne na rynku pierwotnym, w tym obciążone prawnie, oferowane na licytacjach komorniczych czy przetargach organizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe.