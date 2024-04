Skarbówka oddaje nadpłacony podatek. Takie kwoty płyną do Polaków

Zobacz także: W co inwestuje Sebastian Kulczyk? Szczera rozmowa z prezesem KI Dawidem Jakubowiczem w Biznes Klasie

W ramach tegorocznej akcji rozliczeń PIT urzędy skarbowe zwróciły dotychczas podatnikom łącznie prawie 11,5 mld zł tytułem nadpłaconego podatku. To zwroty z ponad 6,7 mln. deklaracji za 2023 r. - poinformowało Ministerstwa Finansów w odpowiedzi na pytania dziennika. Przeciętny zwrot wynosi zatem ok. 1,7 tys. zł na podatnika.

W ubiegłym roku akcja PIT była sygnowana przez resort finansów hasłem "zwroty, które cieszą". Do podatników trafiło rekordowe 27 mld zł. W tym roku zwrotów będzie mniej i będą niższe. Zwrot podatku co do zasady przysługuje osobom, które: