Państwowy urząd udostępnił oszustwom salę do spotkań. Przez trzy lata "agenci" ściągnęli miliony

/...Krzysztof Brejza opublikował w mediach społecznościowych informację, że Ministerstwo Rozwoju przekazało ponad 900 tys. zł spółkom związanym z o. Tadeuszem Rydzykiem. Pieniądze zostały przekazane w ramach wsparcia antykryzysowego..............więcej /Senator KO ujawnia kolejne wsparcie dla "imperium Tadeusza Rydzyka". Ponad 900 tys. zł/,............... /...Rząd przeznaczył 60 mln zł na toruńskie muzeum im. Jana Pawła II. To największa dotacja dla jakiejkolwiek placówki muzealnej w Polsce. Co na to rzecznik PiS Radosław Fogiel? - Co jest tu problemem? Czy że toruńskie, czy że muzeum, czy to, że Jana Pawła II? - pytał w programie "Tłit". - Rozmaite są organizacje prowadzące muzea - są to samorządy, instytucje publiczne, fundacje etc. Te pieniądze nie trafiają przecież do kogoś personalnie. To są pieniądze przekazane na muzeum Jana Pawła II. Owo muzeum będzie je wykorzystywać na cele statutowe, które - jak zgaduję - są celami muzealnymi - przekonywał Fogiel. - Ja nie widzę niczego zdrożnego w dotowaniu przez państwo muzeum poświęconego osobie Polaka, który zapisał się na kartach światowej historii - oznajmił rzecznik PiS..............wiecej /60 mln dla Tadeusza Rydzyka. Radosław Fogiel nie widzi "nic złego"/