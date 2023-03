Adam 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Czołowi politycy Pazerność I Sprawiedliwość w tym zarządzający największymi spółkami zainwestowali potężne pochodzące z handlu działkami uzyskanymi po cichu za pośrednictwem znajomości w kk. Inwestycje, to głównie kupowanie całych niejednokrotne osiedli budowanych nawet w szczycie cenowym. Kupowane były przez podstawione firmy i osoby fizyczne. Aktualny stan gospodarki w tym inflacja oraz spadek akcji kredytowej skutkuje spadkiem cen mieszkań, jednak ten jest skutecznie i sztucznie piwstrxymywany przez kontrolowanych przez powiązanych z PiS działaczy. By nie stracić potężnych pieniędzy, które politycy w tym czołowi zainwestowali w nieruchomości, wymyślono podczas spotkania w znanym kurorcie, że powstanie program kredytów na 2%. Kwoty ogółem, jakie będą na to przeznaczone, mają jedynie wywołać ruch cenowy poprzez wzmożony popyt, by ceny nie spadły. Jakkolwiek skomplikowanie to wygląda, to niestety fakty.