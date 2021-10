PiS podnosi podatki. Gowin: drożyzna przyspieszy

- Kondycja finansów państwa jest dobra - przekonuje były wicepremier Jarosław Gowin. Jednak jak wyjaśnia, to w dużej mierze kwesta wysokich cen. - Im wyższe ceny, tym wyższy podatek VAT, a więc przychody państwa - tłumaczy w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Będzie drożej

Gigantyczne kary

Do momentu, aż Warszawa dostosuje się do decyzji, będzie zmuszona płacić na rzecz Komisji Europejskiej milion euro dziennie.

- Dodajmy do tego 0,5 mln kary za Turów łącznie to się sumuje do 7 mln euro. Wydawanie tych pieniędzy jest absurdalne - twierdzi Gowin.