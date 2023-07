PiS rusza na przedsiębiorców. "Rząd postanowił dopisać sobie przepis"

"Burzy porządek konstytucyjny"

Sądy powiedziały "stop"

Chodzi bowiem o to, by samo wszczęcie postępowania karnoskarbowego nie było instrumentem do zawieszenia biegu przedawnienia. "W ślad za uchwałą NSA wyroki wydały już wojewódzkie sądy administracyjne, stwierdzając, że jeżeli postępowanie karnoskarbowe zostało wszczęte bezzasadnie (a więc tylko po to, by nie dopuścić do przedawnienia), to faktycznie nie mamy podstaw do zawieszenia przedawnienia" - czytamy.