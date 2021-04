PIT 2020. Kara za niedopełnienie obowiązku może zaboleć. Nawet kilkanaście tysięcy złotych

Resort finansów tłumaczy, że w systemie jest pewna "pułapka". Jeżeli nasz PIT-37 pozostawimy w niezmienionej formie i nic w nim nie zaktualizujemy, to 30 kwietnia automatycznie zostanie on zaakceptowany. Ale wystarczy drobna zmiana (adres, numer konta bankowego, wybrana inna niż rok wcześniej organizacja pożytku publicznego), by pojawiły się problemy.