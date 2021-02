PIT 2020. Szybka kasa z PIT? Nie tym razem. System zablokował mnie i żonę

Zobacz także: Podatek od plastiku. Będzie nowa danina? "To odpowiedzialność producentów"

Godzina kombinowania poszła na marne, bo - moim zdaniem - w systemie także jest jakiś błąd albo źle opisano dane do wprowadzenia w tabelki. Na dodatek zamiast zgodnie z zapowiedziami o północy, e-Urząd Skarbowy wystartował z ponad 20-minutowym opóźnieniem. A w poniedziałkowy poranek system padł całkowicie.

U mnie w nocy problem polegał na zalogowaniu współmałżonka, tak by można było złożyć wspólnego PIT-a. Aby to zrobić, trzeba znać w moim przypadku PESEL i datę urodzin żony. Łatwizna. Na dokładkę musimy dołożyć jeszcze - i to jest trudniejsze - przychód małżonki z 2019 i 2020 roku.