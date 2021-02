Pensje w Polsce są za wysokie? "Płaca minimalna musi być przewidywalna"

Adw 17 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Płaca minimalna jest na poziomie właściwym albo za niskim. Niewłaściwa jest natomiast nadmierna etatyzacja pracy i za mała elastyczność przy wyznaczaniu godzin pracy przy zmieniających się potrzebach faktycznego wykorzystania pracowników. Ale ponieważ taka etatyzacja jest stanem faktycznym i często płacić trzeba za to, że pracownik przyszedł do pracy chociaż akurat w tym dniu pracy nie ma albo jest mało to i "średnia" stawka jest niska. Jeżeli przychodzi "fachowiec" na montaż to bierze 100zł za godzinę pracy ale jest to faktycznie godzina pracy a nie godzina oczekiwania na pracę.