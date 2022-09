Poczta Polska sprawdzi służbowe pojazdy. Dowie się, czy firmy płacą abonament RTV

O sprawie informuje portal dostawczakiem.pl, który powołuje się na historię firmy z Rudy Śląskiej. Jej pracownik zaparkował samochód dostawczy na jednej z miejskich ulic, a już po chwili przyszedł pracownik Poczty Polskiej, by skontrolować pojazd. Wykonał on dokumentację fotograficzną kabiny oraz całego samochodu.

Działo się to w lipcu. Niespełna dwa miesiące później - już we wrześniu - do właściciela firmy przyszedł list Wydziału Abonamentu RTV Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Abonament RTV zapłacić też trzeba za samochody służbowe

Sprawa na tyle zainteresowała portal dostawczakiem.pl, że jego dziennikarze zwrócili się do Poczty Polskiej z dwoma pytaniami. Pierwsze dotyczyło obowiązku zapłaty abonamentu RTV w przypadku, gdy odbiornik w służbowym pojeździe jest zepsuty. Drugie - przypadku, gdy antena jest odłączona, a tzw. zespół multimedialny jest wykorzystywany do odsłuchiwania muzyki np. z płyt CD lub poprzez podłączenie smartfona.

Poczta Polska w nadesłanej odpowiedzi podkreśla, że każdy posiadacz radia lub telewizora jest zobowiązany do zarejestrowania go w placówkach pocztowych. Ustawa o abonamencie RTV uznaje też, jeżeli posiadamy takowe odbiorniki, to z nich korzystamy, a przez to musimy uiszczać abonament.

Należy wskazać, że nie jest to interpretacja Poczty Polskiej, lecz ustawodawcy. Kontrolerzy Spółki są zobowiązani do działania w granicach obowiązującego prawa. Regulacje te były przedmiotem kilkukrotnego badania przez Trybunał Konstytucyjny, który jednak nie uznał ich za niezgodne z Konstytucją RP - podkreśla Poczta Polska w piśmie przesłanym portalowi.

Abonament RTV trzeba zapłacić zawsze? Jest pewna furtka

Jednak istnieje ewentualność, że posiadacz telewizora czy radia nie będzie musiał opłacać abonamentu RTV. Poczta Polska podkreśla, że może on "uchylić się od obowiązku opłat abonamentowych", jeżeli z różnych względów nie używa sprzętu. Musi jednak to udowodnić. Do tego czasu przyjmuje się domniemanie, że jednak korzysta ze wspomnianych urządzeń.

W połowie 2021 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) zdecydowała się utrzymać w 2022 r. stawki abonamentu RTV na tym samym poziomie. To oznacza, że za miesiąc używania odbiornika radiowego trzeba zapłacić 7,50 zł (rocznie 90 zł). Natomiast w przypadku telewizora opłata wynosi 24,50 zł (294 zł za rok). W 2023 r. jednak trzeba spodziewać się wzrostu stawek.

