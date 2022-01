Abonament RTV. Zostały ostatnie dni, by skorzystać z preferencyjnego rozliczenia

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała decyzję w sprawie opłat abonamentu RTV w połowie 2021 r . KRRiT zdecydowała, że opłaty będą takie same, jak te obowiązujące w minionym roku. Za miesiąc używania odbiornika radiowego w 2022 r. mamy zapłacić 7,50 zł. W przypadku telewizora opłata wynosi 24,50 zł.

Abonament RTV można opłacić na preferencyjnych warunkach

Jednak osoby, które opłacą abonament do 25 stycznia 2022 r. za cały rok, mogą liczyć na preferencyjną stawkę. Roczna suma zmniejszy się o 10 proc. w porównaniu do kwoty, którą byśmy wpłacili łącznie, gdybyśmy wybrali wariant płatności co miesiąc (czyli w ciągu 12 miesięcy zapłacilibyśmy 90 zł za radioodbiornik i 294 zł za telewizor).