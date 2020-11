Podatek cyfrowy. Lewica składa projekt ustawy

- To podatek dla gigantów, którzy mają roczny przychód przekraczający 750 mln euro. 7 procent płacone od działalności na terenie Polski. Wielkie firmy są bardzo sprawne w omijaniu klasycznego podatku dochodowego. Dlatego skonstruowaliśmy go tak, żeby uniknięcie go było praktycznie niemożliwe - mówił w wywiadzie dla PAP Adrian Zandberg, który firmuje ten projekt.