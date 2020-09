Podatek dochodowy. "NYT" twierdzi, że Donald Trump rzadko płacił podatek, Trump: fake news

Dziennik twierdzi, że Donald Trump nie rozliczył się z fiskusem, chociaż w ciągu 15 lat do roku 2018 uzyskał dochód w wysokości 434,9 mln dolarów. Według „NYT” Trump pomniejszał wysokość swych dochodów powołując się na straty, jakie miał ponieść ze swojej działalności biznesowej.

W oświadczeniu wysłanym do redakcji dziennika Alan Garten, prawnik Trumpa, podkreślił, że "prezydent zapłacił dziesiątki milionów dolarów podatków rządowi federalnemu, w tym miliony w podatkach osobistych od czasu ogłoszenia swojej kandydatury na prezydenta w 2015 r." – podaje PAP.

Doniesienia "New York Timesa", jak zauważa Agencja Associated Press, pojawiły się w kluczowym momencie przed zapowiedzianą na wtorek pierwszą debatą Trumpa z jego demokratycznym rywalem do prezydentury Joe Bidenem.