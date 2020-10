Podatek katastralny – na ile COVID-19 mógł skorygować jego perspektywy?

Gość 22 min. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Trzeba przyznać, ze podatek katastralny to ch....nie ciekawe rozwiązanie. Żeby kupić dzialkę budowlaną musisz odprowadzić podatek dochodowy (przecież musisz te pieniądze zarobić) , przy kupnie płacisz oczywiście podatek CIT i opłaty notarialne. Potem idziesz i załatwiasz sobie projekt (projektant odprowadza odpowiedni haracz państwu). No i wreszcie rozpoczyna się prawdziwy bal. Kupujesz materiały obciążone Vatem, sretem i pierdatem, płacisz wykonawcy i znowu to samo. No i wreszcie jesteś na swoim i .... no właśnie przychodzi nastepny cwaniak i mówi : skoro stać ciebie na kupno mieszkania o powierzchni 50 m2 lub domku o powierzchni 100 m2, to znaczy że jesteś bogaty i możesz zapłacić wreszcie podatek katastralny. NIe, nie jednorazowy. Będziemy ciebie doic stale i pamietaj, że z czasem wartość twojej nieruchomości wzrasta, więc będziemy doić ciebie coraz bardziej. Po to chyba niektóre partie krzyczą o postawieniu na samorządy - przecież do nich będzie wpływać ten podatek. Będzie można urządzić siebie, swoją rodzine i znajomych. No i wreszcie wiemy po co ma być podatek katastralny. W Polsce chyba lepiej być biednym i nie mieć niczego. jednym słowem, żeby wreszcie umrzeć trzeba najpierw pokonoać piramidę podatkową, płacić podatki od podatków.