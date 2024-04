Podatek od deszczu. Rząd szykuje zmiany

Pozorovatel 41 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

Fotografia sugeruje pomysł gromadzenia wody opadowej i roztopowej w beczkach, a następnie wywożenie jej nową autostradę do Bałtyku. Trzeba tylko domówić z władzami unijnymi stosowną dotację do tego przedsięwzięcia, bo polscy wieśniacy mogą nie udźwignąć kosztów transportu. Zwłaszcza ci z południa Polski. To są właśnie nowe standardy myślenia o gospodarce i ochronie środowiska naturalnego w Polsce.