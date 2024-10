Podatek od pustostanów. Jasne stanowisko resortu finansów

i co z tego ze jest puste moze ktos kolekcjonuje tak jak znaczki czy samochody albo dodatkowe pary gaci, kazdy za to posiadane dobro (ktore sam wypracowal) placi juz jakis podatek i oplaty z nim zwazane. Dlaczego lewacy chca tych ludzi karac dodatkowym podatkiem czy to jest ta slawna wolnosc (liberalizm) lewicy? idac ich tropem myslenia mozna nalozyc podatek na wszystkich co maja dadatkowy samochod czy chodzby dodatkowa pare butow - z zadnych tych dodatkowych dobr czlowiek nie korzysta naraz w tej samej chwili; wiec opadatkujmy kazde dobro ktore ktos posiada w ilosci wiekszej niz jeden - czy to nie jest juz komunizm, za takie pomysly na dziure budzetowa kazdy polityk powinien wyleciec z rzadu itp. a po drugie to niejest obowiazek panstwa zeby zapewniac mieszkania, obowiazkiem panstwa jest nie krasc z kieszeni obywatela a obywatel juz samo sobie zbuduje dom czy kupi mieszkanie, niech tylko 'polityczni janosiki, nie wtracaja sie za bardzo a zajma sie tym do czego sa powolywani....