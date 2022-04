Podwójne opodatkowanie a dochód z zagranicy

Rezydencja podatkowa

W przypadku osób, które uzyskują dochody za granicą, muszą one określić, w jakim kraju mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych ( rezydencję podatkową ). Dzięki temu można ustalić, czy muszą płacić podatki w Polsce . Jeżeli taka osoba nie jest rezydentem podatkowym w Polsce, rozlicza się z urzędem skarbowym jedynie z tych dochodów, które zostały uzyskane w Polsce. Jest to tzw. ograniczony obowiązek podatkowy .

Czym jest podwójne opodatkowanie i kiedy może wystąpić?

Podwójne opodatkowanie ma miejsce wtedy, gdy co najmniej dwa lub więcej krajów ma prawo do opodatkowania dochodu. Ma to miejsce zazwyczaj wtedy, gdy osoba mieszka w jednym kraju, a pracuje w innym lub wtedy, gdy dana osoba została oddelegowana do pracy za granicą na krótki okres.