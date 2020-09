Podwyżka kolejnego podatku na horyzoncie? Chodzi o używane samochody

Wicepremier wyjaśniła, że system akcyzowy w Polsce pochodzi jeszcze sprzed 1989 roku. W jej ocenie doprowadza to do sytuacji, że większą opłatę płacą te osoby, które "mają samochód w lepszym standardzie ekologicznym".

Minister rozwoju odniosła się też do kwestii sprowadzanych samochodów do Polski. Stwierdziła, że jest dużym problemem to, że tak wiele aut "z drugiej ręki" trafia nad Wisłę. Wyraziła jednocześnie przekonanie, że zmienić to może większe ukierunkowanie na elektromobilność.