Ubezpieczenia. Rzecznik Finansowy gani ubezpieczycieli za umowy polis autocasco

Czterej ubezpieczyciele stosują bardzo niekonsekwentne mechanizmy szacowania kosztów naprawy. Jeśli w samochodzie objętym polisą AC doszło do szkody częściowej, koszty naprawy ustalane są zazwyczaj na jak najniższym poziomie, jeśli zaś wycena robiona jest na potrzeby szkody całkowitej - pod uwagę brane są najdroższe rozwiązania.

Klienci skarżyli się Rzecznikowi Finansowemu na takie podejście, gdyż wyraźnie faworyzuje ono ubezpieczycieli. Ktoś może powiedzieć, że po to mamy wolny rynek, aby szukać usługodawców, którzy zaoferują warunki najbardziej nam pasujące.

Tym razem niewiele to pomoże. Owi czterej ubezpieczyciele posiadają bowiem ponad 50-proc. udział w rynku polis samochodowych, więc klientom bardzo trudno było odwrócić się na pięcie i odejść.

– Przy określaniu kosztów naprawy pojazdu, obejmujących m.in. ceny części zamiennych czy wysokości stawek robocizny – firma ubezpieczeniowa powinna kierować się obiektywnymi kryteriami wyboru tych kosztów i stosować je w sposób jednolity – mówi Mariusz Golecki, Rzecznik Finansowy. – I to niezależnie od tego czy w konkretnej sytuacji zachodzi szkoda całkowita czy częściowa.

Analiza ogólnych warunków ubezpieczeń autocasco wybranych firm pokazuje, że z punktu widzenia ubezpieczycieli bardziej opłacalne jest likwidowanie szkody jako całkowitej niż częściowej. W pierwszej kolejności bowiem – przy wycenie szkody w pojeździe – przyjmowane są najdroższe rozwiązania dla określenia czy doszło do szkody całkowitej.

W szczególności w części z wariantów ubezpieczenia AC, w przypadku szkody częściowej, kalkulacja naprawy dokonywana jest w oparciu o ceny części oryginalnych, pomniejszonych w zależności od okresu eksploatacji (np. od 30 do 60 procent).

Do końca sierpnia firmy mają czas na przemyślenie zarzutu

Dysproporcje w ustalaniu kosztów naprawy pojazdu w praktyce prowadzą do nadmiernego uprzywilejowania ubezpieczyciela kosztem praw konsumentów. W każdym przypadku bowiem, ubezpieczyciel ma możliwość ustalenia kosztów naprawy na najwyższym poziomie, tak by w jak największej liczbie spraw kwalifikować szkodę jako całkowitą.

Jeżeli tego rodzaju działanie nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, to ubezpieczyciel sięga po rozwiązanie, które pozwala mu na ustalenie również niskiego odszkodowania na naprawę. Rozwiązanie to jest więc wyłącznie korzystne dla niego pod względem ekonomicznym, mimo że szkoda nadal jest częściowa, a uszkodzony pojazd nadaje się do naprawy.