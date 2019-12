Nie masz OC? Zapłacisz nawet 5 tys. zł kary

Właściciel auta osobowego bez tej polisy zapłaci do 5,2 tys. zł kary. w ubiegłym roku maksymalna kara wynosiła 4,5 tys. zł.

UFG przypomina, że pojazdy bez ważnej polisy komunikacyjnej OC nie mają prawa jeździć po polskich drogach, a jeżeli tak się dzieje - to jest to niezgodne z prawem. Wysokość kar za brak tego ubezpieczenia ustalana jest na dany rok kalendarzowy, proporcjonalnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.