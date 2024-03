Minister tłumaczy poślizg z kwotą wolną. "Jesteśmy w sytuacji prawie wojennej"

Nie ma możliwości podwyżki kwoty wolnej do 60 tys. zł w 2025 r. - ocenił w Polsat News minister finansów. To nie pierwszy sygnał z rządu, który wydłuża perspektywę realizacji tej konkretnej obietnicy na całą kadencję. Minister wskazał, co jest w tej priorytetem, jeśli chodzi o wydatki publiczne.