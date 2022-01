Polski Ład. Emerytury, od których nie będzie odprowadzany podatek

Marysia 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

..... a ja dostałam prawie 150 zł i jeszcze w marcu ta waloryzacja. Dobrze by było aby jeszcze cos zrobili aby zablokować to podnoszenie cen przez tych przeciębiorców i nie dać się z tym zamykaniem kopalni i elekrtowni wedlowych. Bo jak bedziemy musieli kupować taki drogi prąd i gaz to nas wykończą.....Jak nie Unia to Rosja.....